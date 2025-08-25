Николай Коляда написал инсценировку знаменитой повести Гоголя, стараясь полностью сохранить авторский текст. Это история о трех учениках бурсы, по сути — мальчишках: богослов Халява — старший класс, философ Хома Брут — средний класс и совсем юнец — ритор Горобец. Вот пошли они на каникулы к своим родным, по хуторам… Да попали в страшную переделку на ночлеге у старухи-ведьмы. Больше всех досталось Хоме. Вот уж помучала его ведьма. Она и каталась на нем по небу, и стегала его, превратив в свою лошадь… Но вот не забоялся хлопец и побил ведьму, как следует, побил до смерти. Три страшных ночи провел Хома в церкви у гроба Панночки. Всё, кажется, стерпел. Две ночи молился, и ничего с ним не случилось. Да вот на третью ночью позабыл все молитвы, перестал молиться, забоялся в какой-то миг и — пропал. А бояться в жизни ничего не надо. Ничего.