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Вино на траве

Glissando Club, Рощинская улица, 69Б

Начало:

Завершение:

4000₽
Возраст 18+
Вечеринки
Необычное
Фестивали
Еда

Про событие

На входе говори фамилию, подтверждай возраст, получай бокал и держатель — эти две вещи гарантируют угощения от партнёров. Да и там дальше начнётся всё самое прекрасное! Дегустация вина от лучших виноделен страны. Тебя ждёт круговая дегустация, лекции от ведущих сомелье, мастер-классы и интересные факты о вине, винная магия с предсказаниями, игры на природе, dj и танцы на траве, музыка на закате и многое другое. Программа: – 14:00 – начало регистрации гостей; – 14:00 – 20:00 – лёгкий лаундж от Dj; – 14:00 - 18:00 – открывают свои двери винные лавки от виноделен и виноторговцев; – 15:00 – 20:00 – мастер-классы и лекции от сомелье и амбассадоров; – 20:00 - 21:00 – живое музыкальное выступление; – 21:00 – закрытие фестиваля. Дресс-код: белый.

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