Винни-Пух и все-все-все… смыслы этой сказки На лекции будут обсуждать любимых героев, подаренных нам Аланом Милном (и Борисом Заходером), ты обсудишь их под новым ракурсом. Вот, например: — Кто такие на самом деле Винни, Пятачок, Иа и ко? — Почему приход Кенги в Лес вызвал такую панику? — Можно ли использовать «Винни-Пуха…» как учебник по логике и почему? — Идут ли слонопотамы на свист и зачем? Ведущая: Наталья Мамаева — искусствовед, лектор «Русской ассоциации чтения» и специалист по истории мировой литературной сказки.