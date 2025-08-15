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Винни-Пух и типология Майерс-Бриггс

Буквально
проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Выставки

Про событие

Винни-Пух и все-все-все… смыслы этой сказки На лекции будут обсуждать любимых героев, подаренных нам Аланом Милном (и Борисом Заходером), ты обсудишь их под новым ракурсом. Вот, например: — Кто такие на самом деле Винни, Пятачок, Иа и ко? — Почему приход Кенги в Лес вызвал такую панику? — Можно ли использовать «Винни-Пуха…» как учебник по логике и почему? — Идут ли слонопотамы на свист и зачем? Ведущая: Наталья Мамаева — искусствовед, лектор «Русской ассоциации чтения» и специалист по истории мировой литературной сказки.

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