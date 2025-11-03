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Этот вечер стремится объединить через живопись тех, кто сходится в своей страсти — страсти к вину, возможно, не как к напитку, а как к элементу культуры, эстетики и символу гедонизма. Ведущая: Алекс Арутюнян, художница. Вместе участники с чувством проведут каждую линию: от горлышка и до самого дна. Смогут зафиксировать на холсте всю грацию изгибов бокала с красным сухим. Испей этот вечер до дна вместе с ними. Холст 30х40 и акрил, кисти, краски, всё, что нужно. С сбой захвати только вдохновение. Можно выбрать из предложенных референсов или заранее отправить свой в телеграм https://t.me/moment_vstrechi_ekb
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