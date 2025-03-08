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Весенний концерт

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
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Про событие

Праздничный и воодушевляющий, как глоток мартовского воздуха, концерт с песнями про весну, любовь, девушек и новые надежды. В главный праздник весны на импровизированной сцене «Самоцвета» выступят друзья бара — музыканты и исполнители местной инди-сцены и неглубокого андерграунда Екатеринбурга. В программе популярные и малоизвестные песни в авторской обработке, которые станут пестрыми открытками для тебя в этот праздничный вечер. На сцене: -Даня Ворожбит, -вета, -промзона 96, -Лиза Неволина, -Pinkglasses, -milotawr, -Алена и Ваня Котляревские, -jemappellepolin, -Саша Цариков, -sonyaprosti. Вход свободный.

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