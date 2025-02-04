Узнаешь, почему в уральской столице исторически было много распутицы и насколько хорошо убирают город сегодня. На лекции пойдет речь о том, как еще в имперском Екатеринбурге появилась грязь, как с ней боролись на протяжении столетий и к чему пришли в наше время. Рассказ будет состоять из восьми частей: • эпизод первый, в котором екатеринбуржцы сливают грязь в Исеть. • эпизод второй, в котором появляется первая организация по борьбе с грязью. • эпизод третий, в котором советские власти предпочитают не думать о грязи. • эпизод четвертый, в котором происходит становление ДЭУ — главной службы уборки улиц. • эпизод пятый, в котором советская «Спецавтобаза» набирает обороты. • эпизод шестой, в котором Евгений Липович становится «главным борцом с грязью». • эпизод седьмой, в котором Слава ПТРК провоцирует волну общественных движений. • эпизод восьмой, в котором ученые УрО РАН узнают, откуда берется грязь. Лектор: Михаил Вербицкий - исследователь современной истории Екатеринбурга, экс-главный редактор The Village Екатеринбург.