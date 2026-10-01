1272 год. Не так давно ведьмаки подмечали, что благодаря их работе популяция трупоедов становится все меньше и меньше. Встретить стаю гулей можно разве что на кладбищах, а уж кладбищенскую бабу или вурдалака в подобных местах можно не найти за целый сезон охоты. Что же... за последние года всё сильно изменилось. По всему миру всё чаще можно встретить тела, висящие на деревьях, причины их появления разные: слишком длинные уши, неправильное знамя на груди или же просто слишком кривая улыбка. Забудь про героев в сияющих доспехах. Игроки — беженцы, солдаты и изгои, которых война загнала в угол. Темерия, некогда сильнейшее королевство Севера, ныне разрывается на куски под натиском военной машины Нильфгаарда. Черные нанесли удар в столицу и внезапно всё вокруг заполнили кровь и сталь, крики и смерть, а единственный путь к спасению лежит через поля и леса, истекающие кровью, кишащие мародерами и чудовищами. Формат: 4 игрока, ваншот (игра на одну встречу), мастер готов принять на игру новичков и рассказать им правила системы, а так же заранее подготовит персонажей на выбор (прегены). Запись на игру: в комментариях под постом. Оплата на месте.