«Вылазки» по определению предполагают редкость, праздничность и нетривиальность в противовес рутинным ночным сценариям жителей мегаполиса. Поэтому на следующей тусовке прозвучат лайвы музыкантов, выступающих в Екате намного реже, чем хотелось. ТЫ23 — текстурный эйфоричный и дабовый IDM от Антона Клевцова (4ПБ). Kikok — сольный проект Паши Федосеева (ex-Gnoomes), создающего изобретательную электронику с дрими-жизнерадостными мелодиями под лучшими влияниями IDM, шугейза, краута, брейкбита и прочих несметных жанровых сокровищ. Overalone — это электронный проект пермского музыканта Дмитрия Конюшевича, не раз выступавшего в Екб в составе группый Gnoomes. Основу его звучания составляют многослойные эмбиентные текстуры и полиритмия. Многие работы музыканта стали саундтреками для документального кино и театральных постановок.