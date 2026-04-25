Однажды Ульяна Яковлева получила новый уровень в диджейских заслугах и нареклась именем DJ Fake Nice. После каждого выступления она обрастала фанатами из разных музыкальных племён. На профессиональных событиях бармены «Самоцвета» назвали Ульяну самым крутым селектором за всю историю ночных смен особняка. А то, что её величают самой стильной дискжокессой — не миф! Стиль — это её работа, жизнь и всё, к чему она прикасается. В субботу празднуется день рождения DJ Fake Nice и ты будешь внимательно слушать музыкальные открытки её друзей. DJ FAKE NICE Миша 103 Serejz DJ Tinder Madsooler Вход свободный.