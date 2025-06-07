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Вечеринка с Наташей Бай

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Алтайская принцесса и московская леди Наташа Бай спустя два года возвращается в «Самоцвет». Многие давно знают Наташу Бай как талантливую дискжокессу, а сейчас она еще записывает не только инструментальные треки, но и использует вокал. В довесок продолжат вечеринку пермский дуэт Maks Solo и Cutrin, а начнется всё с музыки Polana Chudes. Вход свободный.

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