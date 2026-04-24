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Вечеринка с Колей Редькиным

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Популяризатор музыки и журналист Коля Редькин, известный по каналам «Брокен Дэнс» и «Сломанные пляски», возвращается за диджейку «Самоцвета». Ломаные пляски, черепашка на руке, танец робота или лунная походка — всё это допустимо на танцполе, когда за пультом Коля Редькин, знаток всех стилей и жанров: как тех, что усиляют движения на танцполе, так и тех, что заставляют вспомнить лучшие моменты музыкальной индустрии. От танцевального рая до душеспасительных чартов. Коля Редькин Кирилл Самойлов Саша Галкаев Maksks Вход свободный.

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