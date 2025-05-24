Вечеринка с Колей Редькиным
улица Малышева, 29А
Начало:
Завершение:
500₽
Возраст 18+
Вечеринки
Про событие
И снова бум! Музыкальный просветитель и блогер Коля Редькин, не дожидаясь окончания сезона, снова сыграет диджей-сет в «Самоцвете». Ломаные пляски, черепашка на руке, танец робота или лунная походка — всё это допустимо на танцполе, когда за пультом Коля Редькин, знаток популярной и андерграундной музыки. В марте ты уже мог убедиться, что в амплуа диджея он использует познания в энергичной музыке так, что после его сетов хоть переиздавай сборники «Танцевальный рай». В эту ночь компанию автору телеграм-канала «Сломанные пляски» составят: диджейский дуэт музыкантов из группы «Шарташ», диско-фанк-мастер и знатокесса метких хитов. — Коля Редькин, — Никита Бобунец и Саша Воробьев, — Stasya, — Stone Deo
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