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Пост-панк, эмо-поп и шугейз от московских и уральских коллективов + секретный гость о котором расскажут совсем скоро. Вечеринка на Урале в баре Syndrome Bar с «Группа Хмурый», «Саммер Кома», «Перегруз» и «внимание». Зови своих друзей, а если у тебя нет друзей приходи искать друзей или грустить в приятной компании.
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