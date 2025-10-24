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Вечеринка на Урале

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Пост-панк, эмо-поп и шугейз от московских и уральских коллективов + секретный гость о котором расскажут совсем скоро. Вечеринка на Урале в баре Syndrome Bar с «Группа Хмурый», «Саммер Кома», «Перегруз» и «внимание». Зови своих друзей, а если у тебя нет друзей приходи искать друзей или грустить в приятной компании.

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