Пост-панк, эмо-поп и шугейз от московских и уральских коллективов + секретный гость о котором расскажут совсем скоро. Вечеринка на Урале в баре Syndrome Bar с «Группа Хмурый», «Саммер Кома», «Перегруз» и «внимание». Зови своих друзей, а если у тебя нет друзей приходи искать друзей или грустить в приятной компании.