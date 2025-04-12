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  1. Екатеринбург
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Вечеринка для лучших друзей

Синдром
улица Антона Валека, 12

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от 400₽ до 500₽
Возраст 16+
Концерты
Вечеринки

Про событие

Большая вечеринка, где все мило грустят, а на сцене Саммер Кома, mute emotions, эйриал вью. Зови друзей, а если их нет - приходи искать или грустить в милой компании и наслаждаться атмосферой весны и меланхоличной надежды на самое лучшее. Саммер Кома - тут всегда грустно, mute emotions - инди-аудодневник с харизматичным женским вокалом, песнями о чувствах, юности и фатализме, эйриал вью - инди-группа из екатеринбурга. И, конечно же, в этот вечер присоединится специальный гость, информация о котором появится немного позже. Билеты: с репостом 400 (https://vk.com/wall-225496690_61) без репоста 500 Оплата на входе.

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