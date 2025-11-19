Танцевальный вечер от молодежного состава Ансамбля танца «Абсолют». Танцоры ансамбля работали с танцевальными номерами, но давно задумывались о больших формах. Так появилась идея танцевального вечера, как формат выхода за рамки привычного. Это эксперимент, который артисты хотят разделить со всеми. На вечере будут представлены две работы: перформанс «Химия» и спектакль «Роданта». Во время танцевального перформанса «Химия» каждый зритель получит возможность стать частью действия. Как найти ту самую зону комфорта, где наше «Я» чувствует себя в безопасности? Танцевальный спектакль «Роданта» расскажет об истории, основанной на псевдомифологии: о прекрасной девушке Роданте, которая была наказана за свою красоту. Художественный руководитель Ансамбля танца «Абсолют» — Ирина Хабарова. Хореограф-постановщик — Арина Орлова. Композитор перформанса «Химия» — Евгений Рудаков.