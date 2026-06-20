Комики подготовили свои самые лучшие шутки и готовы их рассказать. Отличный повод, чтобы собраться компанией и весело провести вечер. Запуск гостей начинается за полчаса до начала шоу, поэтому стоит приходить заранее, чтобы занять свои места и сделать заказ.