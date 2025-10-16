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ВПИП: Вечер приколов и поэзии

мы тут
улица Малышева, 35

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Завершение:

Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное

Про событие

Пу-Пу-Пу! Заходи на чаёк, бери стихи и шутки любимых авторов или собственного сочинения. Будет весело, будет красиво, будет душевно. Писатели-творцы приглашаются к выступлению. вход: DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 (т-банк) либо на карту 2200153949736129 (альфа) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )

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