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ВПИП: Вечер приколов и поэзии
улица Малышева, 35
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Выставки
Необычное
Про событие
Пу-Пу-Пу! Заходи на чаёк, бери стихи и шутки любимых авторов или собственного сочинения. Будет весело, будет красиво, будет душевно. Писатели-творцы приглашаются к выступлению. вход: DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 (т-банк) либо на карту 2200153949736129 (альфа) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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