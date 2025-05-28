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Вечер настольных игр

Встречи
Офис 10, улица Тургенева, 22

Начало:

Завершение:

900₽
Возраст 16+
Игры

Про событие

Уютный вечер с настолками, горячими чаем, кофе и всяческими вкусняшками — то, что всем иногда необходимо. Тем более когда собрать друзей в гостях и состыковать все графики — та ещё задача. А тут и дружеская атмосфера, и Даша с коллекцией коммуникативных игр. И не нужно запариваться. Нужно просто прийти и кайфануть как следует. Игровое меню: Коднеймс, Зельеварение, Бункер, Гномы-вредители, Активити, Письма призраку, Дэнни и другие игры. Ведёт: Даша Некрасова, куратор игровых вечеров. Запись в личные сообщения группы в ВК или в тг.

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