Уютный вечер с настолками, горячими чаем, кофе и всяческими вкусняшками — то, что всем иногда необходимо. Тем более когда собрать друзей в гостях и состыковать все графики — та ещё задача. А тут и дружеская атмосфера, и Даша с коллекцией коммуникативных игр. И не нужно запариваться. Нужно просто прийти и кайфануть как следует. Игровое меню: Коднеймс, Зельеварение, Бункер, Гномы-вредители, Активити, Письма призраку, Дэнни и другие игры. Ведёт: Даша Некрасова, куратор игровых вечеров. Запись в личные сообщения группы в ВК или в тг.