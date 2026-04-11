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Вечер любимых клипов
улица Малышева, 35
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Бесплатно
Возраст 18+
Кино
Про событие
Будешь смотреть музыкальные видео по заявкам участников и организаторов. Все самое любопытное и самое музыкальное будет вытянуто из архивов для общего просмотра. Вход — пожертвование донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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