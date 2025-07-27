Летняя акустика, где роскошно проведёшь время под вечную классику группы ШАРЫ, уже ставшие традицией рандомные кавера и истории из непростой жизни. 16+, с собой обязательно нужно взять паспорт. Бери друзей, ведь вместе веселее петь «Байкал»; лето точно будет идеальным, если его прокачать Италией’82. С 20:00 двери площадки будут закрыты и после этого времени попасть на концерт не получится — успевай приходить до этого момента.