Ваня Дмитриенко, один из самых ярких представителей российской сцены, приглашает на сольный концерт! Ваня Дмитриенко давно завоевал сердца миллионов слушателей красивыми мелодичными песнями о любви, личных переживаниях и счастье. Мы взрослели и влюблялись под эти треки, учились жить, радовались и грустили. Но время неумолимо летит вперед, и все мы меняемся вместе с ним. 2025-й год Иван начал хитами «Вишнёвый» и «Цветаева», сразу же (уже традиционно) закрепившимися на вершинах музыкальных рейтингов и чартов. Однако и пресса, и поклонники не могли не заметить перемен, произошедших с артистом. В новых песнях стали слышны размышления на более глубокие и зрелые темы, а звук их стал более тяжелым и роковым. Певец словно заявляет о том, что прошлое остается в прошлом, и что он готов к новому этапу в своей карьере.