Возраст 18+
Стендап
Про событие
Импровизация Валерии Яковлевой. Вечер без заготовленных шуток, комедия будет создаваться на ваших глазах, где ты, зритель, главный герой. Валерия знает формулу, как обнять твоё сердце, растопить проблемы своей комедией и сделать так, чтобы ты ушёл домой в шикардосном настроении. На шоу будет вестись съёмка, покупая билет — ты соглашаешься стать её частью. Запуск гостей с 18:30, начало в 19:30 Мероприятие 18+, на входе будут проверять паспорт.
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