Импровизация Валерии Яковлевой. Вечер без заготовленных шуток, комедия будет создаваться на ваших глазах, где ты, зритель, главный герой. Валерия знает формулу, как обнять твоё сердце, растопить проблемы своей комедией и сделать так, чтобы ты ушёл домой в шикардосном настроении. На шоу будет вестись съёмка, покупая билет — ты соглашаешься стать её частью. Запуск гостей с 18:30, начало в 19:30 Мероприятие 18+, на входе будут проверять паспорт.