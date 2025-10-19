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В поисках А.С.

Креативный кластер «Л52»
ул. Бажова, 124 А

Начало:

Завершение:

400₽
Возраст 16+
Спектакли

Про событие

Провокационный, бунтарский, интерактивный спектакль о том, как гений может быть человеком, а обычный человек героем. Фантасмагорическое переплетение двух биографий: Пушкина и маленького человека-обывателя. Режиссер — Тимофей Конев

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