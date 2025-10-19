В поисках А.С.
ул. Бажова, 124 А
Начало:
Завершение:
400₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Провокационный, бунтарский, интерактивный спектакль о том, как гений может быть человеком, а обычный человек героем. Фантасмагорическое переплетение двух биографий: Пушкина и маленького человека-обывателя. Режиссер — Тимофей Конев
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи