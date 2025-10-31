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В космосе никто не услышит твоего крика

Самоцвет
улица Малышева, 29А

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Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Космические пираты охотились на птиц Говорунов и дадут новое шоу с их участием. Миша Петрик и его космическая опера. Podfartiloo и музыка планеты Тропикана. Диджей Тиндер и звуки Млечного пути. Слава Душин и саундтрек для чужих и хищников. Отмечай Хэллоуин в космическом регистре. Приходи в наряде, костюме и образе — тебя угостят настойкой. Podfartiloo DJ Tinder Миша Петрик Слава Душин Вход свободный.

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