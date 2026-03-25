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Ужин с психологом: А ты меня любишь?

Встречи
8 марта 31, каб.3

Начало:

Завершение:

от 2000₽ до 2500₽
Возраст 18+
Еда

Про событие

Поговоришь о любви, по-честному, душевно и тепло. Разберёшь концепцию эмоционального «банковского счёта», какие бывают языки любви. Пройдёшь небольшой тест и упражнения, попробуешь переводить разные жесты и поступки на разные языки любви, разберёшь почему могут быть претензии, критика, манипуляции, если ты разговариваешь с партнёром на разных языках и просишь его о чём-то не на его языке. Будешь учиться просить и давать обратную связь, попробуешь формулировать и озвучивать партнёру просьбу на его языке, а не на своём. Тема не простая, голодными и уставшими тут не разобраться: меню пицца, фрукты, орехи, авторский чай и немного романтичной магии особняка. Ведущая: Настя Домаева, гештальт-терапевт

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