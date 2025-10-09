Увидеть Париж. Вечер памяти
улица Малышева, 35
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Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Очень непростой, но важный показ для киноклуба. Есть боль, которую невозможно унять. Она начинается где-то в центре головы и идёт вниз по позвоночнику, рукам, по внешней стороне ладоней в ноги. Душа вдруг оказывается телесной, она течёт по суставам, ломается, зудит, пытается вырваться наружу. Кино-сезон «Ориентализм» прерывается вечером памяти. Скончался дорогой организаторам человек — мастер, учитель, друг, мэтр, тот, благодаря кому вообще появился киноклуб. В этот четверг — «Увидеть Париж. Вечер памяти.» Ты посмотришь три его любимые короткометражки — те, с которых, по сути, всё началось. — «Полет на Луну» (1902) — «Красный шар» (1958) — «Господин Иллюминатор» (2013) Это не показ. Это попытка хоть на миг, увидеть Париж его глазами. Тем самым взглядом, из которого вырос весь киноклуб. Скорбь, для которой мало и всей жизни. Вход — DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
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