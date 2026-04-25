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Увидеть Байконур и умереть
улица Малышева, 145АФ
Начало:
Завершение:
1500₽
Возраст 16+
Спектакли
Про событие
Вынужденный отъезд Костика начинается с распродажи всего накопленного на Авито. Каждый покупатель в их доме — живое зеркало трудностей и надежд, с которыми они прощаются. Пронзительная драма о семье, дружбе и поиске себя в момент, когда рушится привычный мир.
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