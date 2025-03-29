«Утоли не только печали и болезни, но и людское жесткосердие». Есть много способов привести ум в порядок и успокоить душу. Для начинающей взрослую жизнь Кати Коровиной есть одна отдушина – живопись. Но что делать, когда, оказавшись в другом городе, тебя покидает любая уверенность? Каждый человек хотя бы раз ощущал, будто бы мир обрушился на него со всех сторон, и Катя – не исключение. Перед ней встаёт, казалось бы, неразрешимая задача. Как не дать собственному разыгравшемуся разуму уничтожить почву под ногами? Как справиться с чувством отчаяния, когда оказался один на один со своими мыслями? Катя решает обратиться к личной панацее – рассказам любимого художника и духовного наставника. «Утоли мои печали» биографический спектакль, вдохновлённый художественными работами и литературными рассказами одного из крупнейших художников начала ХХ века Константина Коровина. Это размышление, во время которого каждый столкнётся лицом к лицу с насущным вопросом: как со всем этим справляться? И поможет ли в этом непростом пути такая неоднозначная вещь, как искусство?