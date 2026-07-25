Уральский Монблан, Таганай
Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17
Начало:
Завершение:
5100₽
Возраст 18+
Про событие
Название горе Монблан дано в шутку местными жителями и напоминает об одноименной горе в Западных Альпах (4807м). Здесь открывается самая живописнейшая панорама на все горные массивы Таганая. Участники: Совершат восхождение на Уральский Монблан. Понаблюдают с высоты скал просторы Южного Урала. Увидят самые популярные вершины национального парка Таганай. Сделают красивые фото и видео на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.
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