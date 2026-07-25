Название горе Монблан дано в шутку местными жителями и напоминает об одноименной горе в Западных Альпах (4807м). Здесь открывается самая живописнейшая панорама на все горные массивы Таганая. Участники: Совершат восхождение на Уральский Монблан. Понаблюдают с высоты скал просторы Южного Урала. Увидят самые популярные вершины национального парка Таганай. Сделают красивые фото и видео на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.