Уральский Марс и порог Ревун
Старт: ТЦ Дирижабль, улица Академика Шварца, 17
Начало:
Завершение:
4000₽
Возраст 18+
Необычное
Про событие
Учёные уже несколько десятков лет грезят о «переезде» человека на Марс... ты сможешь разведать обстановку в рамках однодневного тура. Но это не всё — также участники насладятся прекрасным видом на порог Ревун. Трекинг ~ 3 км; Сложность 1 из 5; 400 км на транспорте (в обе стороны). Участники похода: — прогуляются по марсианским карьерам; — увидят всю красоту и мощь порога Ревун; — проведут день в дружной компании; — сделают много фото и видео на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.
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