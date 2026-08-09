Учёные уже несколько десятков лет грезят о «переезде» человека на Марс... ты сможешь разведать обстановку в рамках однодневного тура. Но это не всё — также участники насладятся прекрасным видом на порог Ревун. Трекинг ~ 3 км; Сложность 1 из 5; 400 км на транспорте (в обе стороны). Участники похода: — прогуляются по марсианским карьерам; — увидят всю красоту и мощь порога Ревун; — проведут день в дружной компании; — сделают много фото и видео на память. Программа может поменяться в связи с погодными условиями.