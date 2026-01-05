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Уральский форпост: крепостные линии Южного Урала

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проспект Ленина, 50

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700₽
Возраст 0+

Про событие

Существует устойчивая байка, что на Урале никогда не воевали, кроме периода Гражданской войны. Но вылазка в уральские степи сильно меняет эти представления. Здесь многие населенные пункты возникли как крепости на Уйской и Уральской фортификационных линиях. В лекции обратишься к истории башкирских восстаний, поговоришь о Великой степи как средоточии угроз и благ, узнаешь о малочисленном народе — нагайбаках, и почему они предпочли жить в Париже. А ещё узнаешь, куда ехать, чтобы увидеть сохранившиеся каменные крепости. На лекции будешь разговаривать не о природных богатствах, а человеческих историях и их отражении в ландшафтах, культуре и историческом наследии разных мест Большого Урала. Посмотришь картинки, поговоришь о смыслах, откроешь для себя то, о чём не напишет Иванов. Лектор: путешественник, популяризатор истории Урала, экскурсовод-автор Дмитрий Москвин.

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