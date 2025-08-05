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Уральский феномен: хроники встреч с НЛО

Нельсон Совин
улица Малышева, 21/4

Начало:

Завершение:

600₽
Возраст 18+

Про событие

Урал — край не только суровых гор и промышленных гигантов, но и место, где десятилетиями фиксируют необычные явления. Независимо от того, веришь ты в НЛО или нет, эти истории стали частью местного фольклора и заслуживают внимания как культурный и исторический феномен. Исследователь Максим Бородин представит свидетельства о необъяснимых событиях на Урале. Никто не утверждает, что НЛО существуют, но предлагают разобраться: — Почему именно Урал так часто фигурирует в рассказах о «контактах»? — Как власти и милиция реагировали на эти сообщения в советские годы? — Что скрывают рассекреченные документы и воспоминания очевидцев? Это не сенсационный разоблачительный вечер, а взвешенный разговор о границе между мифом и реальностью. Запись через бот в тг.

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