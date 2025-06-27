Вторая «Ночь Индиката» в Syndrome Bar — культовая, но камерная площадка. Если любишь плотный слэм, атмосферу братства и хоровые распевы, тебе сюда. Сырая эмоциональная музыка на стыке гитарных жанров. Это вряд ли выйдет в мейнстрим, но набросится на тебя и не отпустит. Возможность за раз увидеть перспективных новичков инди-сцены и опытных подвальных музыкантов. Иногородние гости: московские нойз-рок-авангардисты «УЙМА», эклектичные фолк-корщики из Алматы Rasputniki, молодой столичный эмо-квартет на разрыв аорты «Марина, я умираю!» и замороченный мат-рок, заигрывающий с поп-мелодикой, — «Минутчерезчас» из Тюмени. Локальную сцену представляют экспрессивные и нежные mute emotions., сложносочиненные и напористые «Принятие», танцевальные, но ранимые «Бизнес Юность». Лайнап: 19:30 Принятие 20:10 Минутчерезчас 20:55 Марина, я умираю! 21:40 Rasputniki 22:30 УЙМА 23:20 mute emotions. 00:00 Бизнес Юность