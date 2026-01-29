Ульяна Чернякова — опытная комикесса Екатеринбурга, которая расскажет свои лучшие шутки и точно поднимет настроение перед выходными. Отличная возможность посетить живое шоу в новом стендап баре в центре города, и провести время в приятной камерной атмосфере. Сбор гостей начинается за пол часа до мероприятия, поэтому приходи заранее, чтобы занять классные места.