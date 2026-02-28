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ultraviolence

Корчма «Пристанище»
улица Бебеля, 124

Начало:

Завершение:

300₽
Возраст 18+
Концерты
Вечеринки

Про событие

На этом пати не будут отмечать 40 летний юбилей организатора концертов, интервьюера, фотографа и видеографа, наставника проекта Апгрейд и самого злого парня Уральского шоу биза — Дяди Жоры. Ни. За. Что. А для всех ценителей крутейшего музла, дичайших танцев и угарнейшего отрыва на сцене: Ничего Личного, Кипиш Нот, Женатый Крест, TРУПИСЕЦК, Mental Mansion Оплата на входе.

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