На этом пати не будут отмечать 40 летний юбилей организатора концертов, интервьюера, фотографа и видеографа, наставника проекта Апгрейд и самого злого парня Уральского шоу биза — Дяди Жоры. Ни. За. Что. А для всех ценителей крутейшего музла, дичайших танцев и угарнейшего отрыва на сцене: Ничего Личного, Кипиш Нот, Женатый Крест, TРУПИСЕЦК, Mental Mansion Оплата на входе.