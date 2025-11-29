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Улица Розы Люксембург с посещением бара «Железновъ»

Старт от входа в «Покровский пассаж», улица Розы Люксембург, 4

Начало:

Завершение:

1350₽
Возраст 12+
Еда

Про событие

Бывшая Златоустовская улица, на которой сохранилось множество старых усадеб, манит своими историями: — об исчезнувшей речке Малаховке; — соседях Бабикове и Бибикове; — камнерезе Трапезникове. Во время экскурсии рассмотришь: Дома Суслова, Осокина, Лукина, Фоминых, вдовы подполковника Веры Мевиус. Узнаешь: — Что такое «Заячий порядок»; — Где родился художник Леонид Туржанский; — Куда ходил в гости изобретатель радио Александр Сергеевич Попов; — Где жила Мария Дементьева Блохина и работал Пивоваренный завод Гребеньковых; — Где произнес свою первую речь в Екатеринбурге Яков Михайлович Свердлов. А закончишь прогулку душевным угощением в новом баре, открывшемся во флигеле знаменитой усадьбы Алексея Анфиногеновича Железнова. В стоимость билета включен фирменный чай «Грезы Железновой» и не менее фирменный блинчик.

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