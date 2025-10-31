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Улей

Театр «Провинциальные танцы»
проспект Ленина, 43

Начало:

Завершение:

от 800₽ до 2000₽
Возраст 16+
Спектакли
Необычное

Про событие

«В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горек, но всякое знание — все-таки мед». Авторы спектакля предлагают увидеть детство, описанное Максимом Горьким в автобиографической повести, как пространство, пропитанное особыми воспоминаниями, знаниями, людьми, ощущениями. Важна не последовательность событий, а затронутые в произведении общечеловеческие темы: жизни и смерти, любви, боли, радости и горя, близости и одиночества. В спектакле сделан акцент на стремлении познать жизнь во всей её полноте, и на том, что, именно в детстве создается «лицо души». Сеансы 31 и 1 ноября.

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