«В детстве я представляю сам себя ульем, куда разные простые, серые люди сносили, как пчелы, мед своих знаний и дум о жизни, щедро обогащая душу мою, кто чем мог. Часто мед этот бывал грязен и горек, но всякое знание — все-таки мед». Авторы спектакля предлагают увидеть детство, описанное Максимом Горьким в автобиографической повести, как пространство, пропитанное особыми воспоминаниями, знаниями, людьми, ощущениями. Важна не последовательность событий, а затронутые в произведении общечеловеческие темы: жизни и смерти, любви, боли, радости и горя, близости и одиночества. В спектакле сделан акцент на стремлении познать жизнь во всей её полноте, и на том, что, именно в детстве создается «лицо души». Сеансы 31 и 1 ноября.