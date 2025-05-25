Самый ирландский коллектив Екатеринбурга, балагуры-менестрели, уже зарекомендовавшие себя как лучший перформанс для вождения хороводов, народных танцев и отвязанного веселья. Два дня подряд в честь дня рождения Фьорда будут греметь концерты крутых фолк-групп. Так что готовься драть глотку и плясать во Фьорде. Успевай бронировать места, а если вдруг не получится, то приходи просто так. Вход свободный, а перекусить и выпить можно стоя или на летнике. Бронирование столов в пабе по телефону: +79827550490 Fjord — cкандинавский паб в самом сердце Екатеринбурга. Здесь ты можешь погрузиться во времена, когда викинги странствовали к берегам далёких стран и устраивали шумные пиры после набегов. Будь гостем! Вход свободный, но количество мест ограничено.