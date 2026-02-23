ОбложкаОбложка
ОбложкаОбложка
  1. Екатеринбург
  2. События

Угадай мелодию: старый новый рок

Встречи
Тургенева, 22, офис 10

Начало:

Завершение:

1200₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки

Про событие

Этот вечер выходного дня хочется провести задорно. Поэтому организаторы выбрали нашу любимую тему игр — рок. Даже если ты раньше участвовал в роковой угадай мелодии здесь, смело приходи, игры не повторяют. — 6 музыкальных раундов разных форматов; — две сборные команды; — 66 музыкальных композиций совершенно разных направлений рока, времен и стран; — петь, танцевать, трясти головой и ностальгировать — почти обязательно. Даже если ты не отгадаешь ничего, хотя вряд ли, то знатно повеселишься. С собой можно приносить любимые напитки на вечер, пробкового сбора нет. Чай с печеньками всегда в наличии.

Контакты

Телефон

Telegram

ВКонтакте

На карте

Карта места...

Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий

Найди свою компанию

на вечер или человека

на всю жизнь:

Посмотри анкеты

Напиши тому, с кем совпадают интересы

Выбери место или событие для встречи

Похожие события

Шоу Свидания
Выбор редакции
Шоу Свидания

700₽

НЕконцерт: Хор выше гор
НЕконцерт: Хор выше гор

1500₽

Вечер стендап комедии
Вечер стендап комедии

от 600₽

по подписке
Ночь кино: Эстетика кошмара
Ночь кино: Эстетика кошмара
по подписке
Скандинавская ходьба
Скандинавская ходьба
по подписке
Концерт памяти Егора Летова
Концерт памяти Егора Летова

Комментарии

ГлавнаяСобытияСтатьиМеста