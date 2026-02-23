Этот вечер выходного дня хочется провести задорно. Поэтому организаторы выбрали нашу любимую тему игр — рок. Даже если ты раньше участвовал в роковой угадай мелодии здесь, смело приходи, игры не повторяют. — 6 музыкальных раундов разных форматов; — две сборные команды; — 66 музыкальных композиций совершенно разных направлений рока, времен и стран; — петь, танцевать, трясти головой и ностальгировать — почти обязательно. Даже если ты не отгадаешь ничего, хотя вряд ли, то знатно повеселишься. С собой можно приносить любимые напитки на вечер, пробкового сбора нет. Чай с печеньками всегда в наличии.