Угадай мелодию: старый новый рок
Тургенева, 22, офис 10
Начало:
Завершение:
1200₽
Возраст 18+
Игры
Вечеринки
Про событие
Этот вечер выходного дня хочется провести задорно. Поэтому организаторы выбрали нашу любимую тему игр — рок. Даже если ты раньше участвовал в роковой угадай мелодии здесь, смело приходи, игры не повторяют. — 6 музыкальных раундов разных форматов; — две сборные команды; — 66 музыкальных композиций совершенно разных направлений рока, времен и стран; — петь, танцевать, трясти головой и ностальгировать — почти обязательно. Даже если ты не отгадаешь ничего, хотя вряд ли, то знатно повеселишься. С собой можно приносить любимые напитки на вечер, пробкового сбора нет. Чай с печеньками всегда в наличии.
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