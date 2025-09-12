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убийцы в синдроме

Синдром
улица Антона Валека, 12

Начало:

Завершение:

1000₽
Возраст 18+
Концерты

Про событие

Музыкальный коллектив из Сибири возвращается в столицу Урала спустя два года. Электроклэш трио «Убийцы» запоминается с первого раза и музыкой, и словами: ты слышал эти песни в очереди за лейкопластырем и зеленкой после драки. С последнего визита у вокально-инструментального ансамбля накопилось много нового материала, вы услышите всё!

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