В последнее время жанр тру-крайм стал чуть ли не главной повесткой дня и возродились всем известные «Следствие вели» с Леонидом Каневским и «Криминальная Россия». Но, поверь, художники спокойно могли бы составить конкуренцию известным преступникам. Только представь серии с такими названиями: «Вендетта в стиле Барокко», «Безумная феерия фей», «Два художника, одна отнятая жизнь»… А может, тебя больше заинтересует аукцион, где каждая картина будет связана с тем или иным преступлением? Всё это обсудишь на новой лекции с искусствоведом Еленой Белкиной: познакомишься с жанром тру-крайм и со смертоносным искусством.