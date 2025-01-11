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Убийственное искусство: как художники связаны с тру-краймом

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3 этаж, проспект Ленина, 50

Начало:

Завершение:

700₽
Возраст 18+

Про событие

В последнее время жанр тру-крайм стал чуть ли не главной повесткой дня и возродились всем известные «Следствие вели» с Леонидом Каневским и «Криминальная Россия». Но, поверь, художники спокойно могли бы составить конкуренцию известным преступникам. Только представь серии с такими названиями: «Вендетта в стиле Барокко», «Безумная феерия фей», «Два художника, одна отнятая жизнь»… А может, тебя больше заинтересует аукцион, где каждая картина будет связана с тем или иным преступлением? Всё это обсудишь на новой лекции с искусствоведом Еленой Белкиной: познакомишься с жанром тру-крайм и со смертоносным искусством.

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