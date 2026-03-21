Твоя ночь — ночь, которую не пропускают. Ты заходишь в клуб, басы бьют в грудь, свет разрывает темноту, диджей разгоняет танцпол, а вокруг сотни студентов, которые пришли за одним — сделать эту ночь легендарной. Крутые диджей выступления Бирпонг баттлы Лототрон с призами Конкурсы Танцпол, который не остывает до утра Это будет ночь, где: — случайные знакомства становятся дружбой — танцпол становится домом — сторис наутро собирают больше реакций, чем твои экзамены баллов Эта ночь создана для одного: чтобы утром у всех был один вопрос — «что вчера вообще происходило?»