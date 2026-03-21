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Твоя Ночь

Свобода Концерт Холл
Черкасская улица, 12

Начало:

Завершение:

от 399₽ до 2799₽
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Твоя ночь — ночь, которую не пропускают. Ты заходишь в клуб, басы бьют в грудь, свет разрывает темноту, диджей разгоняет танцпол, а вокруг сотни студентов, которые пришли за одним — сделать эту ночь легендарной. Крутые диджей выступления Бирпонг баттлы Лототрон с призами Конкурсы Танцпол, который не остывает до утра Это будет ночь, где: — случайные знакомства становятся дружбой — танцпол становится домом — сторис наутро собирают больше реакций, чем твои экзамены баллов Эта ночь создана для одного: чтобы утром у всех был один вопрос — «что вчера вообще происходило?»

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