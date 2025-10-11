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Туса без повода

Салют
улица Толмачёва, 17

Начало:

Завершение:

Бесплатно
Возраст 18+
Вечеринки

Про событие

Просто тусовка. Повода нет, вообще никакого. Просто соберёшься, послушаешь музыку, потанцуешь, попьёшь пиво совершенно без повода. Играть будут ребята: dj ppollynna dj K8MG dj blade Если тебе всё же нужен какой-то повод, то вот такие праздники можно отметить 11 октября: — Дeнь вдыxaния oceннeгo вoздуxa — Дeнь кpacнoй pябины — Вceoбщий дeнь музыки — Дeнь eзды пo бeздopoжью — Дeнь «Это моя вечеринка» Выбирай праздник на свой вкус или без повода приходи тусоваться

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