Тру-крайм лекция в баре о 90-х годах в городе Е. Это время, когда привычные правила рухнули, а новые ещё не были написаны. Эпоха, где жадность к жизни переплеталась с абсолютной свободой, а люди всё чаще задавались вопросом: «А что, так можно было?». После распада СССР Екатеринбург, как и вся страна, оказался в состоянии неопределённости. Старые запреты исчезли, но новые законы — ни письменные, ни моральные — так и не появились. Это была эпоха, когда всё казалось возможным, а жизнь напоминала захватывающий и опасный эксперимент. Лектор: Елена Лузина