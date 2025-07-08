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  1. Екатеринбург
  2. События

Центровые и Уралмашевские: криминальное противостояние 90-х

Бар «Гости», улица Тимирязева, 10

Начало:

Завершение:

500₽
Возраст 18+

Про событие

Тру-крайм лекция в баре о 90-х годах в городе Е. Это время, когда привычные правила рухнули, а новые ещё не были написаны. Эпоха, где жадность к жизни переплеталась с абсолютной свободой, а люди всё чаще задавались вопросом: «А что, так можно было?». После распада СССР Екатеринбург, как и вся страна, оказался в состоянии неопределённости. Старые запреты исчезли, но новые законы — ни письменные, ни моральные — так и не появились. Это была эпоха, когда всё казалось возможным, а жизнь напоминала захватывающий и опасный эксперимент. Лектор: Елена Лузина

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