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Целебный лагман

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

2500₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Под руководством шеф-повара приготовишь наваристый лагман и восточную сладость хворост. Работа ведётся в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь все секреты приготовления настоящего лагмана; Совместно со всеми приготовишь лапшу для него; Каждый сделает свой десерт; Продегустируешь все приготовленные блюда; Напитки (чай по-узбекски, кофе, вода, бокал вина). Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Лагман; Сладкий хворост.

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