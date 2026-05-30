Выбор редакции
Целебный лагман
Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66
Начало:
Завершение:
2500₽
Возраст 14+
Мастер-классы
Еда
Про событие
Под руководством шеф-повара приготовишь наваристый лагман и восточную сладость хворост. Работа ведётся в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь все секреты приготовления настоящего лагмана; Совместно со всеми приготовишь лапшу для него; Каждый сделает свой десерт; Продегустируешь все приготовленные блюда; Напитки (чай по-узбекски, кофе, вода, бокал вина). Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Лагман; Сладкий хворост.
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