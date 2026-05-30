Под руководством шеф-повара приготовишь наваристый лагман и восточную сладость хворост. Работа ведётся в группах от 4 до 16 человек. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь все секреты приготовления настоящего лагмана; Совместно со всеми приготовишь лапшу для него; Каждый сделает свой десерт; Продегустируешь все приготовленные блюда; Напитки (чай по-узбекски, кофе, вода, бокал вина). Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль; Лагман; Сладкий хворост.