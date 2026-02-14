Трибьют Пошлая Молли
улица Шевченко, 9
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Завершение:
от 990₽ до 2200₽
Возраст 16+
Концерты
Про событие
Сделай музыку громче, надевай кроссовки и ломай танцпол. Концерт, где ты сможешь услышать все лучшие и любимые песни группы «Пошлая молли» Максимально близкое звучание, образы и атмосфера!
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