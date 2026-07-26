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Трибьют Linkin Park

Нирвана
улица Шевченко, 9

Начало:

Завершение:

от 700₽ до 1200₽
Возраст 12+
Вечеринки

Про событие

9 лет назад в мире стало одним талантливым человеком меньше. Честер Беннингтон — голос поколения, кумир миллионов. Его песни навсегда останутся в наших сердцах. 26 июля соберутся в клубе Нирвана, чтобы спеть всем залом песни Linkin Park и получить заряд тепла, драйва и оглушительного счастья от того, что нас много и эта музыка — всегда с нами. Пусть там, наверху, он знает, что его любят. На сцене — двухчасовая живая программа от группы Reanimation.

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