9 лет назад в мире стало одним талантливым человеком меньше. Честер Беннингтон — голос поколения, кумир миллионов. Его песни навсегда останутся в наших сердцах. 26 июля соберутся в клубе Нирвана, чтобы спеть всем залом песни Linkin Park и получить заряд тепла, драйва и оглушительного счастья от того, что нас много и эта музыка — всегда с нами. Пусть там, наверху, он знает, что его любят. На сцене — двухчасовая живая программа от группы Reanimation.