Мастер-класс посвящён приготовлению блюд из разного вида мяса. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь, как правильно обрабатывать мясо. Совместно приготовишь и насладишься блюдами. Узнаешь, какие есть отруба и чем они отличаются. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина). Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Тар-тар из говядины с пармезаном, Каре ягненка с гранатовым соусом и овощами гриль, Медальоны из свинины в беконе с кукурузой гриль и соусом сальса.