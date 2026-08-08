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Три вида мяса

Академия кулинарии «Это Просто», Московская улица, 66

Начало:

Завершение:

от 5000₽ до 5500₽
Возраст 12+
Мастер-классы
Еда

Про событие

Мастер-класс посвящён приготовлению блюд из разного вида мяса. Что тебя ждёт? На мастер-классе узнаешь, как правильно обрабатывать мясо. Совместно приготовишь и насладишься блюдами. Узнаешь, какие есть отруба и чем они отличаются. Напитки (чай, кофе, вода, бокал вина). Получишь электронные рецепты приготовленных блюд. Меню: Приветственный фуршет: закуска и коктейль, Тар-тар из говядины с пармезаном, Каре ягненка с гранатовым соусом и овощами гриль, Медальоны из свинины в беконе с кукурузой гриль и соусом сальса.

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