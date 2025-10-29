Три лица страха
улица Малышева, 35, вход во двор за шлагбаум, двухэтажный жёлтый домик с правой стороны, 1 этаж, домофон 1
Начало:
Завершение:
Бесплатно
Возраст 16+
Кино
Про событие
Стильная и атмосферная антология страшных историй от классика европейского жанрового кино. В Италии вернувшуюся ночью домой девушку терроризирует незнакомый голос по телефону; в Сербии 19-го века семья ушедшего из дома старика опасается, что он был обращён в вурдалака; в Лондоне 1910-х годов медсестра крадёт перстень умершей старухи-медиума, за что платит дорогой ценой. Продолжительность: 92 мин. На итальянском языке с русскими субтитрами. Вход — DONATION донатный сбор: https://www.tbank.ru/cf/ALnJ4TCZQv6 ( т-банк ) либо на карту 2200153949736129 ( альфа ) также по телефону +79530718617 ( ю. с. )
На картеКарта места...
Кавёр — дейтинг-сервис с афишей необычных событий
Найди свою компанию
на вечер или человека
на всю жизнь:
● Посмотри анкеты
● Напиши тому, с кем совпадают интересы
● Выбери место или событие для встречи