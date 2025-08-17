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Три куста своп: кусты & книги

Парк Маяковского
Газон у общественного огорода, ул. Мичурина, 230

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Бесплатно
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Фестивали

Про событие

Приходи обновить домашний садик или найти новую книгу — с 12:00 до 14:00 принимают твои растения, а с 14:00 начинается обмен. Пусть каждый участник найдёт себе нового зелёного друга. Пока растения будут находить новых хозяев, можно устроиться в читальной зоне с книгой, сходить на экскурсию в Общественный огород или просто пить ароматный чай под щебетание птиц и приятную музыку.

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