Приходи обновить домашний садик или найти новую книгу — с 12:00 до 14:00 принимают твои растения, а с 14:00 начинается обмен. Пусть каждый участник найдёт себе нового зелёного друга. Пока растения будут находить новых хозяев, можно устроиться в читальной зоне с книгой, сходить на экскурсию в Общественный огород или просто пить ароматный чай под щебетание птиц и приятную музыку.